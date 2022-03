Adriano : ivre, l’ex footballeur apparait torse nu et une bière à la main sur une moto (vidéo)

Jack Grealish a rencontré des joueurs qui se sont démarqués par leur rapidité à un moment de leur carrière, comme Neymar ou Lionel Messi. Et il a aussi rencontré des cheminots qui comptent toujours parmi les footballeurs les plus rapides de la planète, comme Kylian Mbappé ou Kyle Walker. Cependant, personne ne l’a autant surpris par sa puissance qu’Adama Traoré.

Dans un épisode d’Uncut avec le média officiel de la Premier League, le 10 de Manchester City a identifié l’actuel 11 du FC Barcelone comme la personne la plus rapide et la plus puissante qu’il ait vue sur un terrain de football.

Grealish, qui était finaliste du Championnat d’Europe avec l’équipe senior d’Angleterre, a rappelé qu’il avait coïncidé avec Adama à Aston Villa. Et dès la première fois qu’il l’a vu jouer, il a été complètement bluffé de ce qu’il était capable de faire sur l’aile.

«(Adama Traoré) est la personne la plus rapide que j’aie jamais vue. Quand il est arrivé à Aston Villa, je me souviens que, lors de son premier match, il était entré en tant qu’ailier droit et je n’avais jamais rien vu de tel.

Maintenant, on dirait qu’il a plus de muscle et si quelqu’un d’autre faisait ça, il serait plus lent. Mais il pense qu’il va plus vite. C’est tout simplement la personne la plus rapide que j’ai jamais rencontrée de toute ma vie», a déclaré Jack, sur la chaîne officielle (2021) de la Premier League.

Selon les classements d’ EA Sports, Adama figure actuellement dans le TOP 3 des joueurs les plus rapides au monde. En effet, selon ce classement, seul Mbappé surpasse le footballeur espagnol. Bien sûr, Grealish, qui a déjà vu de près Kylian et Traoré, a fait son propre choix.