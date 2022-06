Adriana Lima : le changement physique du mannequin brésilien surprend tout le monde (photos)

Le mannequin Adriana Lima est l’une des plus recherchées dans le monde des podiums depuis la fin du XXe siècle. La Brésilienne a triomphé en tant que mannequin pour Victoria’s Secret et a toujours été une référence pour toutes les filles qui aspirent à conquérir les podiums.

Au cours de sa longue carrière de mannequin, Adriana Lima a travaillé pour des maisons de mode aussi importantes que Versace, Dior, ArmaniLoewe, Louis Vuitton ou Prada et a fait la couverture des magazines les plus prestigieux à d’innombrables reprises.

Mais après la pandémie de coronavirus, Adriana Lima ne se sent plus la même physiquement. Au dernier Festival de Venise, elle est réapparue sous les projecteurs mais a reconnu ne pas se sentir bien : «Je dois avouer que je ne me sens peut-être pas dans ma meilleure forme physique en tant que mannequin , mais je suis reconnaissante d’être en bonne santé».

Il y a quelques dates, il est réapparu au Festival de Cannes et là, il a montré sa nouvelle silhouette. Et c’est qu’Adriana Lima est à nouveau enceinte sur le point d’avoir 41 ans.

Le mannequin brésilien a montré son gros ventre de femme enceinte avec une curieuse robe orange qui n’est passée inaperçue par aucune des personnes présentes dans la ville française.

Adriana Lima, qui a eu deux filles avec l’ancien basketteur Marco Jaric, a naturellement montré sa nouvelle silhouette et les changements que son corps a subis dans cette nouvelle grossesse. Sans aucun doute, la beauté y est toujours présente.