Adele : pourquoi sa décision de faire une résidence à Las Vegas était une «évidence»

La héroïne nationale Rihanna a profité d’une séance de shopping avec son petit ami A$AP Rocky après son voyage à la Barbade pour recevoir le National Hero Award.

Après son voyage dans sa Barbade natale, Rihanna est retournée aux États-Unis et a retrouvé son petit ami A$AP Rocky pour une excursion shopping à New York.

Le fondateur de Fenty, 33 ans, a ouvert plusieurs magasins, dont un Celine, dans le quartier de SoHo le jeudi 2 décembre.

S’habillant en fonction du temps, Rihanna portait un ensemble entièrement noir composé d’un manteau matelassé surdimensionné de Miu Miu sur une combinaison.

Elle a terminé le look avec des bottes à bout pointu et des lunettes de soleil blanches futuristes. A$AP, de son vrai nom Rakim Mayers, 33 ans, a opté pour des couleurs plus vives.

Le rappeur avait l’air chaud dans une veste en laine rouge avec un chat fantaisiste brodé sur la poitrine, complétant le look avec un jean en denim classique et une casquette de baseball jaune.

La date d’achat intervient quelques jours après que Rihanna a reçu le National Hero Award le lundi 29 novembre.