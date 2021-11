Adele : la chanteuse révèle s’être réconciliée avec son père peu de temps avant son décès

Adele a révélé s’être réconciliée avec son père alcoolique peu de temps avant qu’il ne décède d’un cancer en mai dernier.

La chanteuse anglaise, qui dévoilera son nouvel album ‘30’ en fin de semaine, s’est confiée à Oprah Winfrey au sujet de Mark Evans, son père, qui l’a abandonnée à l’âge de trois ans.

Elle a déclaré : «Mon père ne faisait aucun effort et n’était pas là pour moi. Mais j’ai compris que c’était à cause de l’alcool. L’alcool l’a emporté».

La star anglaise est également revenue sur son divorce de Simon Konecki et sur le moment où elle s’est sentie «embarrassée« en comprenant que cette relation était vouée à l’échec.

Elle a confiée : «Je prends la mariage très au sérieux et je pense que c’est comme cela qu’il faut le prendre. Quand on a des enfants, il faut rester ensemble. J’étais très déçue pour mon fils et envers moi-même. Ces deux dernières années ont été très dures».

Adele et son père se sont embrouillés en 2011 et ne se sont réconciliés que quelques temps avant le décès de Mark.