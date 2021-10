Adele : la chanteuse révèle l’impact du divorce sur son fils dans une rare interview

Deux ans après avoir demandé le divorce, Adele est prête à parler de sa douloureuse séparation d’avec Simon Konecki. Comme elle l’a dit à Vogue, «Cela a rendu Angelo vraiment malheureux»

La superstar de la musique, qui s’est séparée de son ex-mari Simon Konecki en 2019, s’ouvre sur la décision difficile de mettre fin à son mariage dans une rare interview avec Vogue.

Dans la conversation intime, publiée le 7 octobre, la lauréate d’un Grammy, qui couvre à la fois les éditions américaine et britannique de la publication, a expliqué comment le fils de 9 ans de l’ancien couple, Angelo, avait pris en compte sa décision de divorcer.

«Je faisais juste les démarches et je n’étais pas contente», a-t-elle déclaré à Vogue à propos de la période précédant le divorce. «Aucun de nous n’a rien fait de mal. Aucun de nous ne s’est blessé ou quelque chose comme ça. C’était juste : je veux que mon fils me voie vraiment aimer et être aimé. C’est vraiment important pour moi.»

Depuis qu’elle a rompu avec Simon, Adele, qui sort actuellement avec Rich Paul, a déclaré : «J’ai fait mon voyage pour trouver mon vrai bonheur.» Au milieu de sa rupture, Adele s’est tournée vers son thérapeute pour obtenir des conseils, réfléchissant à sa relation avec son défunt père, Mark Evans.

«Eh bien, mon thérapeute m’a dit que je devais m’asseoir avec ma petite fille de sept ans. Parce qu’elle était laissée seule. Et je devais aller m’asseoir avec elle et vraiment parler de ce que je ressentais quand je grandissais,» a-t-elle partagé. «Et des problèmes avec mon père. Ce que j’évitais.

«Ne pas être sûr que quelqu’un qui est censé t’aimer t’aime et ne te donne pas la priorité à quelque titre que ce soit quand tu es petite», a poursuivi Adele, «tu l’assumes et tu t’y habitues. Donc ma relation avec les hommes en général, toute ma vie, a toujours été : tu vas me faire du mal, donc je vais te faire du mal en premier. C’est juste toxique et m’empêche de trouver le bonheur.

Alors que le processus de divorce et de garde semblaient se dérouler sans heurts – Simon et Adele se partagent la garde d’Angelo et vivent en face l’un de l’autre – Adele a noté que son fils était toujours très touché par la rupture.

«Si je peux atteindre la raison pour laquelle je suis parti, qui était la poursuite de mon propre bonheur», a-t-elle expliqué, «même si cela a rendu Angelo vraiment malheureux – si je peux trouver ce bonheur et qu’il me voit dans ce bonheur, alors peut-être que je je pourrai me le pardonner.»

Adele, qui s’apprête à sortir la nouvelle chanson «Easy on Me» le 15 octobre après une interruption de plusieurs années dans la musique, a commencé à écrire son nouvel album pour s’ouvrir à Angelo.

«Il a tellement de questions simples à me poser auxquelles je ne peux pas répondre, parce que je ne connais pas la réponse. Par exemple, pourquoi ne pouvons-nous pas continuer à vivre ensemble ? Ce n’est tout simplement pas ce que les gens font quand ils divorcent. Mais pourquoi pas ? Je suis comme, je ne sais pas, putain», a-t-elle déclaré à Vogue.

«Ce n’est pas ce que fait la société. Et: Pourquoi n’aimes-tu plus mon père? Et je dirais, j’aime ton père. Je ne suis tout simplement pas amoureux. enfant de neuf ans.»

En réfléchissant à ses albums précédents, Adele a déclaré à la publication qu’elle avait trouvé une certaine clarté. «J’ai réalisé que j’étais le problème», a-t-elle déclaré. «Parce que tous les autres albums sont comme, vous avez fait ceci! Vous avez fait cela! F-k you! Pourquoi ne peux-tu pas arriver pour moi?, en fait. C’est peut-être moi !»

Et bien qu’une grande partie de son prochain album reflètera sa rupture, ce n’est pas un album de divorce en soi. «Ce n’est pas l’un de mes ex. C’est le père de mon enfant», a expliqué Adele. «C’était plus moi qui divorçais moi-même. Je suis juste comme, salope, putain de bordel chaud, rassemble ta putain de merde!»