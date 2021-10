Adele : la chanteuse arbore un look inspiré de Bella, la princesse Disney (photo)

Comme une princesse Disney ! Voici à quoi ressemblait Adele sur sa dernière couverture.

Quand on pensait à Adele elle ne pouvait plus nous surprendre avec son style, la chanteuse tourne sur les réseaux sociaux comme une image en couverture d’un prestigieux magazine de mode, qui annonce que cette nouvelle étape de sa vie est celle dans laquelle elle a avait l’air plus glamour et sensuel.

À travers ses réseaux sociaux, l’interprète de ‘Hello’ s’est vanté de sa participation à l’un des magazines les plus importants du monde de la mode et à cette occasion, la chanteuse arborait un look très romantique qui nous rappelait le protagoniste de l’un des films les plus emblématiques. des princesses Disney.

Adele portait une robe jaune, avec beaucoup de volume et un décolleté profond, ainsi qu’un petit détail avec des strass. La tenue la complétait avec ses longs cheveux bouclés enviables, qui nous rappelaient encore plus Bella, la protagoniste de l’animation du début des années 90.

Sa tenue la complétait avec son eye – liner distingué de style «œil de chat» qui met en valeur son regard et élargit ses yeux, elle a également choisi un rouge à lèvres nude, un enlumineur abondant et une poudre bronzante pour modeler son visage. Sans aucun doute, ce style est très flatteur pour le célèbre.

Dans son post elle a commenté un drôle de message dans lequel elle expliquait un peu les coulisses de sa transformation et dédiait surtout quelques lignes à l’équipe qui travaillait avec elle.

«Merci Edward, Steven, Pat, Guido et Giles. Pour le glamour, la garde-robe, l’équipe et tout le monde chez British Vogue», a-t-elle écrit dans le post qui compte déjà plus de deux millions de «j’aime».

Nous aimons qu’Adele soit si glamour, avez-vous aimé le style qu’elle a posé pour cette couverture ?