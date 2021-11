Adele : la chanteuse anglaise révèle ce qui l’a incitée à faire un régime

Adele a révélé que de «terrifiantes crises d’angoisse» survenues après son divorce l’ont poussée à faire un régime intense qui lui a fait perdre du poids.

S’exprimant face à Oprah pour une émission spéciale organisée en son honneur sur la chaîne américaine CBS, la star anglaise (qui a récemment dévoilé son premier single en cinq ans «Easy On Me») a effectivement évoqué son divorce et les effets que cela a eu sur sa santé.

«J’ai été obsédée par l’idée d’avoir une famille nucléaire toute ma vie car ma famille n’était pas comme ça» a-t-elle confié. «Dès un très jeune âge, je me suis jurée que, quand j’aurais des enfants, le père et moi resterions ensemble. Et j’ai essayé pendant très, très longtemps»

Parlant des conséquences de son divorce, l’artiste a ajouté : «J’ai souffert d’énormes crises d’angoisse après mon divorce. Elles me paralysaient complètement et me perturbaient beaucoup car je ne contrôlais plus du tout mon corps.»

L’interprète de «Someone Like You» a également admis que se rendre à la salle de sport l’a aidée à se remettre les idées en place après cette séparation douloureuse.

Quant au fait que sa perte de poids a été le sujet de nombreux gros titres ces derniers temps, Adele a répondu : «Je ne suis pas surprise car mon corps a été objectivé pendant toute ma carrière. Mais ce n’est pas mon boulot de valider la façon dont les gens se sentent à propos de leurs corps. Je n’aime pas le fait que des gens aient pu se sentir mal à cause de ça. Mais ce n’est pas ma responsabilité. J’essaie de remettre ma propre vie en ordre, je ne peux pas ajouter une inquiétude supplémentaire.»