Adele : la chanteuse anglaise fond en larmes

Adele a eu la surprise de sa vie lorsqu’elle a réalisé que son ancien professeur d’anglais était dans le public lors de son spécial «Audience with Adele». Adele a pleuré en serrant dans ses bras la femme qui l’a «inspirée» il y a des années.

Au cours de l’émission spéciale An Audience with Adele d’ITV, Emma Thompson a demandé à Adele si elle avait quelqu’un quand elle était plus jeune qui l’avait «inspirée» et «soutenue».

Adele n’hésite pas dans sa réponse. «Oui, j’avais un professeur à Chestnut Grove qui m’a appris l’anglais. C’était Miss McDonald», révèle Adele au public.

Emma demande s’ils restent toujours en contact. Adele explique que Miss McDonald est partie à l’âge de 8 ans et qu’elle ne l’a pas revue depuis. Elle note que son ancien professeur «l’a rendue obsédée» par la littérature.

