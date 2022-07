Adele à propos d’avoir plus d’enfants : «Ce serait merveilleux…»

La séparation de Gerard Piqué et Shakira est, sans aucun doute, l’une des ruptures les plus médiatiques de ces dernières années. C’est, à travers une déclaration commune, que les deux ont confirmé, après plusieurs jours de rumeurs, la nouvelle de leur séparation.

«Nous avons le regret de vous confirmer notre séparation. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée. Merci de votre compréhension.», y ont écrit la chanteuse de 45 ans et le sportif de 35 ans.

Une série de négociations s’annonce pour déterminer le lieu de résidence de leurs enfants. Selon La Vanguardia, la chanteuse colombienne aurait engagé un prestigieux cabinet d’avocats à Barcelone et le footballeur, les avocats de l’ancienne joueuse de tennis Arantxa Sánchez-Vicario qui ont traité le divorce entre elle et son ex, Josep Santacana.

Depuis que leur rupture a été officialisée, la chanteuse aurait pu émettre l’idée de s’installer dans sa maison exclusive de Miami avec ses deux enfants, tandis que Piqué souhaiterait que les mineurs continuent leur vie à Barcelone, afin de ne pas perdre leur vie, liens, famille, routines et amis.

Il y a quelques jours, Shakira a été vue avec ses enfants en train de surfer sur la plage d’Oyambre, sur la côte cantabrique, où elle était avec Piqué l’année dernière. De son côté, le footballeur a profité d’un match de Rafa Nadal dans le tournoi que le joueur de tennis majorquin dispute à Wimbledon. On s’attend à ce que le footballeur ait également quelques jours de vacances avec ses enfants, Sasha et Milan, respectivement 7 et 9 ans.

La négociation, selon La Vanguardia, est en bonne voie et on s’attend à ce que dans les prochains jours, l’ancien couple parvienne à un accord, garantissant au maximum le bien-être des enfants, sans avoir besoin de recourir à batailles juridiques qui nuisent à leurs enfants.