Achraf Hakimi s’est exprimé sur son entente avec Lionel Messi : «On discute pour…»

Après quelques semaines d’adaptation, les deux joueurs sont parvenus à s’entendre sur le terrain. Ce lundi, Achraf Hakimi est revenu sur son entente avec Lionel Messi.

«On discute pour le bien de l’équipe, des situations de matchs, afin que chacun comprenne comment joue l’autre. Cela ne fait que six mois qu’on évolue ensemble.

Cela prend du temps de se comprendre, de découvrir les qualités de l’un et de l’autre. Mais chaque semaine, on progresse et on se sent mieux qu’au début» a confié l’international marocain dans un entretien au Parisien.