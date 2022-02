Achraf Hakimi : «J’ai joué avec Messi, Neymar Mbappé et contre Benzema mais…»

La chanteuse a assuré qu’elle voulait cacher sa grossesse encore un peu. Le 31 janvier, Rihanna nous a surpris en annonçant qu’elle est enceinte du rappeur ASAP Rocky, puisque c’est ainsi qu’elle a confirmé sa cour et les rumeurs sur l’arrivée d’un bébé dans la vie du chanteur.

Cependant, aujourd’hui, la raison pour laquelle Rihanna a décidé de rendre publique sa grossesse avec ASAP Rocky est révélée au grand jour.

Selon le portail britannique Daily Mail, Rihanna aurait voulu cacher sa grossesse à ses proches le plus longtemps possible, cependant, certaines situations ont conduit l’interprète de ‘Umbrella’ à décider de crier à tout le monde qu’elle attend un fils.

Pourquoi Rihanna a-t-elle décidé de rendre publique sa grossesse avec ASAP Rocky ?

Malgré le fait que Rihanna ait voulu cacher sa grossesse un peu plus longtemps, le portail assure que ce sont ses symptômes qui l’ont amenée à révéler qu’elle attendait un enfant, car les amis les plus proches de la chanteuse ont vite compris qu’il y avait quelque chose de rare dans le comportement de Rihanna. .

Selon le Daily Mail, Rihanna a décidé de rendre publique sa grossesse après avoir eu de fortes envies, car la chanteuse a assuré qu’avec ces symptômes, il était difficile de tromper ses amis, puisqu’ils connaissent très bien la chanteuse.

«Ils savent que je déteste les sucreries et tout à coup, je commandais des biscuits et des beignets. Et finalement, j’ai dû le dire et tout le monde a été époustouflé, tout comme le reste du monde», a déclaré Rihanna.

Quelle a été la première chose à laquelle Rihanna a pensé lorsqu’elle a découvert qu’elle était enceinte ?

Rappelons que les rumeurs selon lesquelles Rihanna aurait eu une relation avec ASAP Rocky ont commencé l’année dernière, cependant, c’est au Met Gala qu’elles ont assisté ensemble et, dans une certaine mesure, ont confirmé leur idylle. Cependant, la grossesse de Rihanna était une nouvelle à laquelle même la chanteuse ne s’attendait pas.

«Quand j’ai découvert ça pour la première fois, j’ai pensé que ce n’était pas réel. Et puis je ne voulais pas m’énerver trop tôt parce que c’est une excellente nouvelle […] Je suis très content qu’on soit arrivés jusqu’ici et que maintenant on puisse fêter ça avec tout le monde», a déclaré l’interprète de ‘Diamonds’.

Rihanna traverse sans aucun doute l’une des plus belles étapes de sa vie et elle l’a montré, car lors de ses récentes apparitions publiques elle est extrêmement heureuse avec le rappeur ASAP Rocky.