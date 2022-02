Achraf Hakimi : «J’ai joué avec Messi, Neymar et Mbappé mais le celui qui ma le plus surpris…»

En marge de leur confrontation, mardi soir en Ligue des champions, Kylian Mbappé et Karim Benzema ont échangé quelques mots sur le ton de l’humour.

Complices sur le terrain, mais aussi en dehors, Kylian Mbappé et Karim Benzema ont croisé le fer mardi soir au Parc des Princes, à l’occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Un duel qui a tourné en faveur de l’attaquant de 23 ans, lequel a offert la victoire aux Parisiens d’un éclair de génie en toute fin de match (1-0).

Des retrouvailles qui ont donné lieu à un échange savoureux entre les deux hommes dans les entrailles de l’antre des Rouge et Bleu, capté par les caméras de Canal+ et sous-titré par RMC Sport.

«C’est comment ? Ça va ? Tu n’es pas blessé ? Un petit peu ?», a ainsi lancé tout sourire Mbappé à son compatriote. Ce à quoi l’ancien Lyonnais a répondu: «Si, un peu encore». Et au tour de Benzema de lancer: «Ça va et toi ?». Amusé, le numéro 7 du PSG lui a lors rétorqué: «On est là frère, on est bien. Menteur, fumier va !»

🗣 "Menteur, fumier va!" 😅 L'échange sympa Benzema-Mbappé avec les sous-titres et avec un vocabulaire qu'on reconnaît bien. pic.twitter.com/0PiuGiBgcu — RMC Sport (@RMCsport) February 15, 2022

Pour rappel, KB9 a effectué son retour à la compétition pour ce choc européen entre le PSG et le Real, après avoir été touché aux ischio-jambiers le 23 janvier dernier.