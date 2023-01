Accusée d’avoir tenté d’avoir un enfant avec Kylian Mbappé, Rose Bertram explose

Le mannequin a été lié au footballeur français ces dernières semaines et cela aurait provoqué de graves attaques sur les réseaux.

Kylian Mbappé fait déjà partie des noms les plus importants du sport mondial, et cela a fait que ces dernières années, tout ce qui a à voir avec son côté sentimental a commencé à être regardé à la loupe.

Le footballeur français garde un grand secret sur sa vie privée, c’est pourquoi il n’y a pratiquement aucune donnée sur les femmes qui ont été importantes dans sa vie au-delà des rumeurs et des spéculations.

Les dernières avaient un nom, celui de Rose Bertram, mais mettre le mannequin belge sous les projecteurs médiatiques lui a causé de sérieux problèmes et c’est pourquoi elle a explosé sur Instagram.

«Normalement, je ne réponds pas aux commérages ou aux rumeurs, mais il y a une ligne à ne jamais franchir. Ces dernières semaines, les mensonges à mon sujet ont causé d’énormes dommages à ma famille, à moi et à tout le monde autour de moi», commence par exprimer Rose.

«2023 a commencé pour moi avec la haine et la cyberintimidation, et malheureusement c’est la triste image de ce que le monde est devenu.»

«Rien de ce qui a été dit ou écrit n’est vrai de quelque manière que ce soit. La vérité ne peut pas venir et ne viendra jamais d’un étranger qui ne sait rien de ma vie et qui se cache derrière un paravent.»

Rappelons que la jeune femme a récemment été accusée par un blogueur d’avoir tenté d’avoir un enfant avec Mbappé pour s’assurer un avenir.

Ainsi, il a regretté que les gens créent des informations sans fondement alors que leur relation avec le joueur n’a même pas été confirmée.

«Le pire, c’est que les gens croient à ces bêtises, même s’il n’y a aucune preuve ou preuve de ce qui est dit sur moi, des mensonges sont dits pour ruiner mon image et ma réputation. Dans un monde où la seule chose qui compte est d’obtenir des vues, des clics et des likes, on oublie parfois que nous sommes des personnes et que le cyberharcèlement peut malheureusement détruire des vies».

«C’est pourquoi j’ai ressenti le besoin d’élever la voix, car si on laissait chacun dire ce qu’il veut, on pourrait commencer à penser que c’est normal. Il y a beaucoup d’autres personnes qui sont confrontées à cela et c’est un pur mal. À ma famille, mes amis et mes partisans fidèles, j’apprécie profondément votre soutien. Répandez la vérité, répandez l’amour et soyez gentil car à la fin l’amour l’emportera», a-t-elle conclu.