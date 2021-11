Abidal était en couple avec Hamraoui : sa femme demande le divorce

Neymar Junior, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont des joueurs qui, généralement, lors de matchs ou de séances d’entraînement, livrent des jeux fantastiques. Mais qui est le joueur qui fait le plus de tuyaux à l’entraînement du PSG ?

Eh bien, selon la version de 10 de l’équipe nationale brésilienne, lui. Les gens de la chaîne Oh My Goal lui ont posé la question, et le chanteur de Santos n’a pas hésité un peu. Il se considère comme le roi des tunnels dans le club de la capitale de la France.

«Qui fait plus de tuyaux ?», était l’interrogatoire direct que Ney a reçu. Et il a aussitôt lâché : «Moi (rires). moi aux autres». La vérité est que ce n’est pas comme si votre réponse pouvait être argumentée…