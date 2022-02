Abdou Diallo : «Nous allons nous reposer pour gagner la CAN»

Ce jeudi, il y aura un duel portugais en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), avec le Cameroun hôte (sous le commandement d’António Conceição) face à l’Égypte (coordonné par Carlos Queiroz).

«Nous connaissons le parcours de Carlos Queiroz dans le football portugais et dans le football mondial. Il a l’expérience d’entraîner d’excellentes équipes et des équipes nationales. Il a été l’un des grands pilotes des générations Riyad et Lisbonne, si bien que les joueurs ont atteint des niveaux compétitifs élevés, soit au stade des moins de 20 ans, soit, plus tard, dans leur carrière».

«C’est à moi de présenter la meilleure stratégie, de motiver davantage les joueurs, bien que cela se produise déjà dans un défi comme celui-ci, et de créer une dynamique dans les transitions qui puisse surprendre l’adversaire», a expliqué António Conceição, soulignant :

«Il est possible d’affronter l’Egypte, à condition d’être rigoureux et de respecter la stratégie que nous allons mettre sur le terrain. Si nous sommes rigoureux et concentrés, nous pouvons discuter du résultat. Sinon, nous allons avoir des problèmes. Le jeu peut être très équilibré et décidé dans les détails. Nous ne devons pas renoncer à notre façon d’agir».

Pour le sélectionneur des Lions Indomptables, d’ailleurs, «la présence en demi-finale est déjà un moment de satisfaction. Mais nous ne sommes pas totalement satisfaits, car l’objectif, comme je l’ai toujours dit, est d’atteindre la finale et, là, de pouvoir se battre pour la première place. Être ici signifie que l’équipe a fait un bon test, très régulier, avec de la qualité dans le jeu présenté».

«Nous allons avoir un adversaire coriace, qui a une belle histoire en CAN, qui est le pays le plus titré, avec sept victoires, deux de plus que le Cameroun, et qui fait actuellement partie des meilleures équipes africaines. Ils ont un joueur, comme Salah, une des références du football européen et mondial», a-t-il souligné.