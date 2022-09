À part la sœur de Cristiano Ronaldo, c’est au tour de sa mère d’essayer de répondre aux multiples critiques. Elle a avoué que son petit fils joue mieux que son fils.

Dolores Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo a fait cette déclaration au cours d’un entretien accordé au magazine portugais Nova Gente. Elle a assuré que la relève après son fils est déjà préparée et qu’il s’agit de son petit fils qui est très talentueux. De plus, elle souhaite voir les deux (Cristiano Ronaldo et son fils) jouer pour Sporting.

«À son âge, il joue mieux que son père ! Le successeur de Cristiano est Cristianinho. Il a déjà dit qu’il voulait vivre à Lisbonne et jouer pour le Sporting, s’ils y allaient tous les deux, ce serait mon rêve. Si les souhaits d’une mère et d’une grand-mère sont exaucés, l’un de ses enfants rejoindra très bientôt le Sporting», s’enflamme Dolores Aveiro au sujet de son petit-fils, âgé de 12 ans.