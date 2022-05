À quelle heure et sur quelle chaîne voir la finale de la Ligue des Champions 2022 ?

L’attaquant parisien Kylian Mbappé est revenu sur sa décision de prolonger ce lundi, en conférence de presse. Interrogé sur sa décision, il révèle avoir discuté avec les cadres comme Lionel Messi et Neymar.

Neymar et Lionel Messi : «Que ce soit le PSG ou le Real, ce sont des clubs qui n’ont pas besoin de convaincre des joueurs, ce sont de grands clubs. Pour tout joueur, ce doit être un honneur de venir jouer pour l’un de ces deux clubs.

Mais pour revenir sur Neymar et Messi, jouer avec de grands joueurs, c’est tout ce que j’ai toujours voulu. On a eu une première année difficile parce que Messi venait d’arriver et Neymar s’est malheureusement blessé, il n’a pas pu enchaîner les performances.

Mais la qualité de ces deux joueurs n’est plus à prouver. J’ai pris ma décision seul. Des joueurs comme Neymar et Lionel Messi m’ont parlé, mais pas beaucoup parce qu’ils me disaient toujours que c’est un choix personnel et qu’ils respecteraient ma décision, quelle qu’elle soit. Pour ça, je les remercie.» a t-il déclaré.