A genoux sur le yacht : Thibaut Courtois et une demande en mariage romantique

Thibaut Courtois a précisé à plusieurs reprises qu’il est très romantique lorsqu’il s’agit de surprendre ses copines. C’est que le joueur a loué un yacht et préparé une soirée pour demander la main de Mishel Gerzig.

À travers son compte Instagram, le joueur belge a donné tous les détails du moment le plus spécial et en a profité pour préciser qu’il était très amoureux du mannequin, qui a déménagé en Espagne pour vivre avec lui.

Au milieu de la côte amalfitaine, Thibaut Courtois s’est agenouillé au milieu d’un yacht pour proposer à Gerzing, qui a accepté la bague et écrit sur les réseaux sociaux : «Oui à toute une vie avec toi.»

Sur les images, on peut voir que le gardien du Real Madrid a attendu d’être au milieu de la mer pour s’agenouiller, ainsi les personnes présentes ont pu prendre des photos avec vue sur la montagne et au coucher du soleil.

L’histoire d’amour entre Thibaut Courtois et Gerzig

Courtois a commencé une relation avec le mannequin populaire en juillet 2021 et, depuis lors, ils sont devenus l’un des couples les plus célèbres du monde du football, car tous deux ont décidé de rendre publics les moments les plus spéciaux.

Bien qu’ils n’aient pas d’enfants en commun pour le moment, la célébrité a expliqué qu’elle avait su adapter sa carrière au travail de son petit ami, il est donc courant de la voir dans les stades en tant que soutien du gardien de but.

De plus, l’athlète a également remercié Gerzig à plusieurs reprises d’avoir traversé les étapes les plus difficiles de sa carrière et d’être devenu son principal soutien lors des rencontres qu’il a eues au cours de la dernière saison.