A coûté plus de 200 millions et n’a toujours pas pu convertir un but en Ligue des champions

Neymar, le footballeur qui a coûté au club français 220 millions d’euros vit une crise de performance qui inquiète les managers. Ils évaluent la possibilité de le déclarer transférable.

Tout au long de sa relation avec le Paris Saint-Germain, il a été critiqué pour sa condition physique, pour sa vie extra-footballeuse, ses blessures et son absence de matchs importants.

Cependant, ce point n’a jamais été atteint. Neymar da Silva Santos Júnior, connu sous le nom de Neymar n’a plus marqué de but en UEFA Champions League depuis un an.

Le dernier but inscrit par LE «10» du PSG et de l’équipe nationale brésilienne de football lors d’un match de Ligue des champions était en triple. Il s’agissait d’un triplé face à Istanbul Basaksehir lors de la dernière journée de poule de l’édition 2020-2021.

Après cela, il a raté les huitièmes de finale contre le FC Barcelone en raison d’une blessure et n’a pas marqué de buts contre le Bayern en quart de finale ou en demi-finale contre Manchester City. Ni dans l’édition actuelle.

«Je pense que Qatar 2022 est ma dernière Coupe du monde parce que je ne sais pas si j’ai la force mentale pour m’occuper davantage du football. Je ferai tout pour y arriver bien, pour gagner avec mon pays, pour réaliser le rêve que j’ai eu depuis que je suis enfant et j’espère pouvoir y parvenir» déclarait-il récemment.

Quelques mots qui ont alerté les dirigeants parisiens, qui envisagent de la déclarer transférable et de pouvoir récupérer une partie des plus de 200 millions d’euros investis en elle.

Combien de millions par saison Neymar charge

À l’été 2017, le Paris Saint-Germain a signé Neymar. Le club français a payé la clause de 222 millions d’euros pour le footballeur et a conclu un accord avec lui pour jouer les cinq prochaines saisons à raison de 30 millions d’euros net plus les bonus, ce qui le porte à 35. C’est ainsi que la signature s’est produite. reste le plus gros transfert de l’histoire du football à ce jour.