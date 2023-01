A combien s’élève la fortune de Pelé et qui sont ses héritiers ?

Le roi du football avait d’autres sources de revenus que le sport qui l’a conduit à la célébrité mondiale.

Le 29 décembre est l’un des jours les plus tristes pour le monde entier, puisque Pelé, l’une des plus grandes figures du monde du sport, est décédé à l’âge de 82 ans des suites d’un cancer du côlon diagnostiqué en 2021.

Cette nouvelle a choqué le monde entier. et nous ne pouvons pas nous empêcher de nous souvenir de son grand héritage et de son héritage qu’il a laissé sous tous ses aspects.

Pelé a travaillé dur pendant plus de 20 ans dans le monde du football et grâce à cela, il a pu amasser une fortune précieuse, qu’il a utilisée pour investir dans des propriétés qui l’ont aidé à augmenter ladite fortune monétaire. Ici, nous vous disons combien de propriétés il possédait et combien sa fortune a augmenté.

C’est l’héritage millionnaire de Pelé

Au plus fort de sa brillante carrière de footballeur, «O Rei» était l’un des joueurs et athlètes les mieux payés au monde, non seulement à cause de ce qu’il gagnait en jouant pour Santos au Brésil et le New York Cosmos aux États-Unis, mais aussi parce que du montant exorbitant des parrainages qu’il avait avec diverses marques.

Il semble qu’avec cela, la légende du football ait gagné une somme d’argent stratosphérique, mais la réalité est que Pelé a profité de sa renommée et a investi son argent dans l’immobilier.

Par conséquent, les médias internationaux assurent que le roi du football a gagné plus d’argent lorsqu’il s’est retiré du monde du sport, puisqu’il était déjà positionné dans le monde entier.

De combien augmentera la fortune de Pelé en 2022 ?

Actuellement, le roi du football avait une fortune nette de 110 millions de dollars et selon son investissement dans l’immobilier, on sait qu’il a acheté une luxueuse propriété dans les Hamptons, aux États-Unis, d’une valeur de 150 000 dollars, qu’il a fini par vente à plus de 2 millions de dollars.

Qu’est-il arrivé à Pelé après sa retraite du football ?

La star du football a continué à gagner de l’argent grâce à sa participation à des publicités et à l’image de marques telles que : Atari, MasterCard, Subway, Visa, entre autres. En plus d’être ambassadeur de l’ONU pour l’écologie et l’environnement, il l’a également été pour l’Unesco.

Qui sont les héritiers de la fortune Pelé ?

En raison de sa longue histoire d’amour, vous vous demanderez sûrement combien d’enfants Pelé a eu ? Et la réponse est qu’il y avait 7 enfants reconnus pour le footballeur qu’il a eu avec chacune de ses 3 épouses.