Le Suédois de 41 ans est sur le point de prolonger son lien avec Milan pour une autre saison.

Zlatan IIbrahimovic, l’actuel joueur milanais en Italie, est sur le point d’accepter de prolonger son contrat avec le club de Serie A pour une saison supplémentaire.

L’attaquant de 41 ans est toujours en force dans l’un des championnats les plus importants du monde, où son équipe se bat pour la première place avec l’Inter de Lautaro Martínez.

Lors de la saison 2009/10, il a signé en tant que nouveau joueur pour Barcelone, récemment couronné champion de l’UEFA Champions League et dirigé par Pep Guardiola.

Le Suédois est arrivé à Culé en provenance de l’Inter et pour une somme de 46 millions d’euros, plus la passe de Samuel Eto’o au casting italien.

«Quand j’étais à Barcelone, je n’étais pas content et je n’avais pas d’adrénaline», a déclaré l’attaquant, qui en Espagne a été sacré champion de la Liga 2009/10, de la Supercoupe d’Espagne 2009, de la Supercoupe d’Espagne 2010, la Supercoupe d’Europe 2009 et la Coupe du monde des clubs 2009, remportant la finale contre Estudiantes de La Plata, dirigée à l’époque par Alejandro Sabela.

«Adriano m’a appelé et m’a dit : ‘Cette fois, tu vas retourner en Italie et jouer pour Milan’. Il est venu chez moi et m’a dit “je ne me lèverai pas tant que tu n’auras pas accepté”. C’est un gentleman, avec lui et avec Berlusconi j’étais à nouveau heureux», a déclaré le joueur, prêté à Rossonero le 28 août 2010