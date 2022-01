À 92 ans, une légende de la chanson malawite enflamme les réseaux sociaux sans le savoir

Le titre Linny Hoo de l’icône malawienne de la musique acoustique, Giddes Chalamanda, est devenu viral sur TikTok en cumulant près de 80 millions d’écoutes.

Il est devenu une star sans même le savoir. Giddes Chalamanda a 92 ans et ne connaît pas TikTok. Il n’a même pas de téléphone portable. Pourtant, ce chanteur du Malawi est devenu une star sur la plateforme en ligne avec une chanson vue plus de 80 millions de fois.

De l’Afrique du Sud aux Philippines, son titre acoustique et entraînant Linny Hoo, enregistré fin 2020 et dans lequel il dit à sa fille Linny toute sa fierté, a été réinterprété et remixé à l’envi, devenant un phénomène.

Les jeunes «viennent me montrer les vidéos sur leurs téléphones mais je ne sais pas du tout comment ça marche», avoue l’artiste rencontré par l’AFP dans sa maison en bordure d’une plantation de macadamia, à une vingtaine de kilomètres de Blantyre, la capitale économique du Malawi.

Le vieil homme mince aux cheveux blancs, un peu voûté, a gardé une gaieté juvénile: «J’aime que les gens s’amusent et écoutent ce que je fais». Son petit-fils Stepson Austin, 16 ans, qui veut lui-même se lancer dans le hip-hop, est bluffé par la longévité du musicien aux 70 ans de carrière: «C’est épatant qu’il ait vécu assez longtemps pour voir ça», ce succès planétaire. Né à Chiradzulu, petite ville du sud du pays, Giddes Chalamanda et sa guitare sont légendaires au Malawi.

Sa chanson «Buffalo soldier», dans laquelle il rêve d’aller aux États-Unis, est connue de tous. Aujourd’hui encore, il se produit en concert et ces dix dernières années, il a joué régulièrement avec les nouvelles générations de musiciens.

«Le vieil homme chante avec une telle passion qu’il touche quiconque l’écoute», Joe Machingura, producteur de musique sud-africain

En 2021, avec une musicienne locale d’une trentaine d’années, Patience Namadingo, il décide d’enregistrer une version reggae de quelques-uns de ses succès. La vidéo devient virale, avec près de 7 millions de vues sur YouTube. Fin 2021, la vidéo atterrit sur TikTok et fait le tour du monde.

«Lorsque la chanson est lancée dans une boîte ou un festival, tout le monde se met à danser, c’est un vrai carton», décrit le musicien et collaborateur de longue date Davis Njobvu.

Les paroles sont en chewa, langue locale, mais pas besoin de les comprendre pour être conquis: «Le vieil homme chante avec une telle passion qu’il touche quiconque l’écoute», affirme Joe Machingura, producteur et propriétaire d’un label basé en Afrique du Sud.

Cette chanson «parle à votre âme». «Les chansons du passé ont parfois été écrites avec une telle profondeur, elles résonnent encore aujourd’hui», renchérit Tammy Mbendera, de l’Institut des festivals du Malawi, pour qui TikTok créé des opportunités incroyables pour les artistes.

Mais à ce jour, Giddes Chalamanda, qui a eu 14 enfants dont sept sont toujours en vie, attend encore que cette opportunité paye. «Je suis surpris que malgré la popularité de la chanson, il n’y ait rien pour moi», avoue-t-il.

«Je suis ravi de faire danser des gens dans le monde entier mais il devrait y avoir un bénéfice pour moi. J’ai besoin de cet argent», insiste-t-il. Selon son manager, Pemphero Mphande, le processus pour obtenir des royalties pour sa chanson diffusée sur TikTok est en cours et la société des droits d’auteur du Malawi s’est dite prête à l’aider.

Avec AFP