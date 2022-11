«À 18 ans, je vis mon rêve de jouer avec mon idole»

À Manchester United, plusieurs jeunes joueurs rêvent d’emboîter les pas de leur idole. Il s’agit de Cristiano Ronaldo. Après Anthony, c’est au tour de Alejandro Garnacho de saluer le Portugais.

Alejandro Garnacho a remercié Cristiano Ronaldo pour l’assistance de la star portugaise, qui lui a permis d’inscrire le premier but de Manchester United, ce jeudi, face à la Real Sociedad (1-0), dans un match du groupe E de la Ligue Europa. «18 ans et 125 jours à rêver de ce moment. Merci, idole Cristiano», a écrit l’ailier argentin sur les réseaux sociaux. Garnacho a imité la nouvelle célébration de Ronaldo lorsqu’il a marqué le but, alors qu’il serrait les deux mains sur sa poitrine.