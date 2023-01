La nouvelle dévastatrice d’Andrés Iniesta

Andrés Iniesta est l’un des personnages les plus aimés d’Espagne, fruit de sa grande carrière dans l’un des clubs les plus populaires du pays et de l’excellente relation qu’il entretient avec Anna Ortíz. Pour cette raison, tout ce qui se passe dans la vie du joueur qui joue aujourd’hui pour Vissel Kobe dans la J1 League du Japon intéresse beaucoup ses fans et ses followers.

Il y a quelques jours à peine, Iniesta et Ortíz ont fait la une des journaux lorsque l’information selon laquelle ils attendraient leur cinquième enfant est devenue officielle.

Dans plusieurs images que l’heureux couple avait partagées lors des fêtes de Noël, on pouvait observer le petit changement physique d’Ortíz.

Mais tout n’est pas joie dans la vie d’Anna Ortíz et Andrés Iniesta car ces derniers jours, la vie leur a joué un tour lorsqu’ils ont appris la perte physique d’un pilier très important dans la vie de l’athlète.

Il s’agit du départ inattendu de sa grand-mère maternelle, et c’est le footballeur lui-même qui a annoncé la triste nouvelle via son compte Instagram officiel.

«Au revoir, grand-mère… Si je me souviens des milliers de choses que j’ai vécues en tant que petit-fils, je ne peux pas m’empêcher d’être ému. Éternel, grand-mère», tels sont les mots qu’Iniesta a décidé d’utiliser pour accompagner l’image avec sa grand-mère qu’il a partagé sur son profil d’Instagram. Le poste a jusqu’à présent reçu plus de 2 400 commentaires, y compris de sa femme Anna.

Nombreuses sont les personnes qui ont offert leur soutien à Andrés Iniesta et Anna Ortíz pour le décès de la grand-mère maternelle du joueur. Le message a été complété par sa soeur Maribel en avouant qu’elle allait beaucoup lui manquer et que pour le moment elle s’occupe d’eux d’en haut.

La nouvelle affectation d’Andrés Iniesta

Alors que les messages d’encouragement et de soutien à Andrés Iniesta et Anna Ortíz résonnent toujours, le joueur qui est pour l’instant à Vissel Kobe dans la J1 League du Japon a décidé de continuer sa vie, en l’occurrence à travers une petite célébration pour une nouvelle année de la vie de sa mère.

«Joyeux 60, maman ! Un anniversaire spécial, mais rempli de beaucoup d’amour et c’est pourquoi nous t’accompagnons tous d’où que nous soyons ! Voici une autre année ! Fier fils ! Je t’aime beaucoup !», étaient les mots qui le natif de Fuentealbilla avait l’habitude de saluer ta mère pour une nouvelle année de vie.