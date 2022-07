«J’ai l’impression que mon utérus est en feu»

La chanteuse Anitta a fait une révélation troublante sur les réseaux sociaux. Elle a déclaré qu’elle est atteinte de l’endométriose depuis des années et continue de subir les douleurs de la maladie.

Crampes menstruelles sévères, douleurs pendant les rapports sexuels, douleurs intestinales et urinaires et saignements pendant les menstruations et même infertilité. Ce sont quelques-uns des symptômes de l’endométriose, une maladie qui touche une femme sur 10.

Récemment, la chanteuse Anitta a rapporté sur les réseaux sociaux qu’elle souffrait d’endométriose. L’artiste a déclaré qu’elle souffrait depuis neuf ans et a déclaré qu’elle subirait une intervention chirurgicale après avoir été diagnostiquée avec la maladie.

Elle n’a pas précisé la date, mais a déclaré que l’intervention était déjà prévue et qu’elle devait beaucoup annuler son emploi du temps, car, après l’opération, «on ne peut pas faire beaucoup d’efforts pendant un mois», a-t-elle déclaré. En moyenne, il faut huit ans aux femmes pour recevoir un diagnostic, selon l’ONG Endometriosis UK.