50 Cent : un membre de l’équipe de tournage du rappeur perd connaissance en plein tournage

Un film d’horreur dans lequel joue 50 Cent serait si terrifiant qu’un caméraman a perdu connaissance en plein tournage. D’après le réalisateur Josh Stolberg, ce long-métrage intitulé «Saw House» explore les mauvais côtés des réseaux sociaux et des influenceurs.

Selon le cinéaste, l’équipe de tournage filmait une scène très sanglante et le caméraman a perdu connaissance pendant pas moins de 30 minutes.

Sur Twitter, Josh Stolberg a écrit : «Mince! On a tourné une scène de meurtre la nuit dernière et le caméraman a tellement eu la nausée qu’il s’est évanouit et la caméra est tombée. On a dû s’arrêter pendant 1/2 heures. Il va mieux maintenant… attendez-vous à un truc de fou!

Le réalisateur a ajouté que le caméraman «trouvait cela trop réaliste» et «a perdu connaissance pendant 30 minutes à cause de cette scène».