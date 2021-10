50 Cent : le rappeur a essayé et échoué pour que Snoop Dogg arrête de fumer de l’herbe

Kim Kardashian a fait ses débuts attendus en tant qu’hôte de Saturday Night Live, au cours desquels elle s’est moquée de son ex, Kanye West, et de sa famille. Voici ce qu’ils ont pensé de sa performance.

Lorsque Kim Kardashian s’est moquée de l’ex Kanye West lors de ses débuts en tant qu’animatrice de Saturday Night Live, elle l’a pratiquement fait à son visage.

Alors qu’elle interprétait son monologue, la rappeuse s’est assise dans le public lors de l’enregistrement aux studios NBC, a confirmé une source proche de Kim à E! News le dimanche 10 octobre.

En plus de faire des reproches de bonne humeur à son ex, qui l’a aidée à se préparer pour ses débuts dans l’émission NBC, Kim a également plaisanté sur les membres de sa famille et l’ami de son père décédé, OJ Simpson.

«Tout le monde était très impressionné et tellement heureux pour Kim», a déclaré un autre proche de Kim à E! News, ajoutant que Kanye était inclus. «Elle a reçu une tonne de commentaires positifs et est très heureuse. Elle a mis tout ce qu’elle avait dedans et a travaillé dur pour en faire le meilleur possible.»

La deuxième source a poursuivi: «Kanye et la famille ont tous été d’un soutien incroyable et là pour elle toute la semaine. Elle a senti qu’elle avait tout le monde à ses côtés pour elle. Elle est si heureuse d’avoir vécu cette expérience et d’avoir tant appris. C’est une semaine qu’elle n’oubliera jamais.»

La sœur de Kim Khloe Kardashian et sa mère Kris Jenner ont également assisté à l’enregistrement en direct et ont même fait des camées dans quelques sketches.

«Fier est un euphémisme !!!» Khloe a écrit sur son histoire Instagram. «Je rayonne de fierté et d’admiration envers vous ! @kimkardashian Félicitations reine !!!»

Kris a écrit sur sa page Instagram : «Je suis tellement fière de mon incroyable fille Kim !!! Elle a absolument écrasé l’un des concerts de stand up les plus difficiles au monde !!!! C’est une ROCKSTAR absolue et je suis tellement fière de cet accomplissement !!! Non seulement elle était belle, drôle, scandaleuse et ne se prenait pas trop au sérieux, mais elle l’a pris avec une telle importance et une telle concentration. Elle était calme, gentille, intelligente, drôle, hilarante et vulnérable. Elle a montré qu’elle est toujours au courant de la blague et sait vraiment comment être incroyablement fabuleuse et sait comment se moquer d’elle-même en même temps.»

Kris a poursuivi: «Elle a fait son monologue avec le meilleur mélange d’AMOUR, de vulnérabilité, d’auto-dépréciation, d’humour, de beauté, d’intelligence et de gentillesse. Son éthique de travail est sans égal. Toujours un joueur d’équipe et toujours inclure sa famille dans tout ce qu’elle fait. Wow. Kim, tu as réussi !!!!!»

Khloe, Kris et le petit ami de ce dernier, Corey Gamble – qui, comme maman et sa fille, était également la cible de l’une des blagues du monologue de Kim – ont également rejoint l’hôte et de nombreuses autres stars à l’after-party SNL. Kanye n’a pas assisté à la fête, a déclaré la première source.

Le rappeur, qui a été l’invité musical de l’émission à sept reprises, est arrivé à New York tôt samedi pour aider Kim à se préparer pour ses débuts à SNL, pour lesquels elle a répété toute la semaine. Les deux ont été vus sortir d’un hôtel ensemble et il a ensuite escorté son ex aux studios NBC.

Une autre source a dit à E! News la semaine dernière que «Kim a consulté Kanye et lui a demandé des commentaires» pour son concert SNL, ajoutant que la star de télé-réalité «valorise son opinion de manière créative et artistique. Ils ont parlé de différentes idées et il a été très favorable.»

Bien que les cotes télévisées officielles de l’épisode n’aient pas encore été publiées, la performance de la fondatrice de SKIMS a certainement attiré l’attention car son nom a été diffusé sur Twitter toute la nuit et tôt dimanche matin.

«Vous êtes tous tellement en colère que @KimKardashian a tué ça d’une manière que vous ne voyez pas venir», a tweeté la star de SNL Chris Redd à propos de son monologue.

L’acteur a joué Kanye dans l’un des sketchs de Kim, dans lequel elle a dépeint sa sœur Kourtney Kardashian en tant que juge de télévision. «COMMANDE AU KOURTNEY !» la fondatrice de Poosh a ensuite posté sur son histoire Instagram. «Ahhhhh ! C’est tout ! @kimkardashian tu as tué SNL»

Et Kylie Jenner et Kendall Jenner, qui ont également été parodiées dans le même sketch, ont également encouragé Kim sur Instagram, publiant sur leurs Stories des clips de leur sœur sur scène. Kylie a sous-titré sa vidéo, «Oui!!!!!»