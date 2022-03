4Rain : le DJ que tout le globe s’arrache

Le DJ et compositeur français, qui cumule des millions de streams, publie un nouveau titre intitulé «Disturb Phone», le 11 février dernier.

4rain, de son vrai nom, Stéphan Tavares, est ce qu’on appelle un «Success-Man». Il enlève ses lunettes de soleil dès les premières secondes. Souriant et sociable, l’artiste de 30 ans, raconte naturellement sa carrière.

Il quitte Cannes pour Londres puis Miami, Toronto, Montréal et reviens sur les terres floridienne. Il s’accoutume à ces changements constants et devient un globe-trotteur. Jamais éloigné de son casque, son ordinateur dernier cri, et ses platines. Il traverse la terre avec son matériel.

Son succès est là, sous ses yeux mais quand on lui évoque, il semble pincer pour y croire. 4Rain sourit à nouveau, se montre très précis, dans son long discours sur la réussite. Mais il n’y a aucun doute, la sienne n’est pas prête d’être terminée.

Sa carrière musicale a commencé sur la Côte-d’azur, dans des soirées en discothèque. Une poignée d’années plus tard, 4rain se met à composer pour lui-même et ses créations arrivent aux oreilles de producteurs mondialement connus, qui le sollicitent et l’emmènent jusqu’aux grammys awards.

En 2019, il se classe parmi les 100 meilleurs artistes de la semaine, selon DJ Mag. C’est José-Luis Varela, avec qui il partage la même vision du métier, qui le manage. 4rain insiste sur cette phrase, «on partage la même philosophie», dit-il.

Passionné de musique, «je regardais les clips et dansais dans ma cours», il est maintenant de l’autre côté de l’écran, et visionné par des millions de spectateurs. Et lorsqu’on lui demande son secret, il répond du tac au tac, «il faut croire en ses rêves».

Objectif : un titre par mois

Ces trois derniers mois, 4Rain n’a pas arrêté de faire virevolter les têtes. Après «Kiss My Lips», avec le latino Atomic Otro Way, et le nigerian Ayo Jay.

Dans cet élan, il présente ensuite «You and I», un single en solo aux rythmiques électroniques, qui lui fraye directement une place dans le monde EDM, qu’il affectionne tant.

Il dévoile ensuite «Disturb Phone» avec Kly et la douce chanteuse Niniola, qui avait cartonné avec DJ Snake sur son titre «Maradona Riddim».

Un titre aux mélanges de sonorités pop et africaines, qui mix parfaitement les différents genres musicaux.

Le producer français promet encore un titre par mois, et de nombreuses surprises à ses millions d’abonnés dans sa story instagram.

«J’ai adoré la manière de laquelle on a réussi à combiner les rythmiques afro dances et électroniques. Les échanges avec Niniola et Kly se sont fait de manière tellement naturelle. Tout le monde a kiffé bosser sur ce morceau et je suis sûr que ça se ressent dans le titre, en tout cas je l’espère !» raconte, 4rain, tout sourire. Pari relevé.