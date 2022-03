20 hommes cagoulés agressent le casting de «Lupin» en plein tournage et volent 300 000 euros

Le président russe entretient une auréole de mystère autour de sa vie privée et très peu d’informations personnelles sont connues sur sa personnalité.

Il fait incontestablement partie des personnages du moment. L’invasion russe de l’Ukraine, en plus de lui faire encore plus d’ennemis dans le monde, a ravivé l’intérêt pour sa vie personnelle, qui est entourée d’un halo de mystère sur lequel il est pratiquement impossible de faire la lumière. Presque tout est conjecture, rumeurs et spéculations.

Comme s’il s’agissait d’un rideau de fer, Vladimir Poutine a tenu sa vie de famille à l’écart des projecteurs médiatiques. Né à Leningrad (1952) -aujourd’hui Saint-Pétersbourg- dans une famille modeste, il entre en 1970 à l’Université d’État de la ville où il étudie le droit.

Recruté par le KGB au milieu des années 1970, Poutine a commencé à flirter avec la politique au début des années 1990 et est devenu président par intérim du pays à la fin du siècle suite au départ de Boris Eltsine.

Depuis qu’il a été confirmé dans ses fonctions le 7 mai 2000, Poutine est officiellement devenu l’homme le plus puissant de Russie et tire depuis d’une main de fer les ficelles du pays. Et sans signes qu’il va se retirer du pouvoir.

En fait, en avril 2021, il a signé une loi qui lui permet de se présenter pour deux nouveaux mandats de 6 ans à compter de 2024, date à laquelle l’actuel se termine, afin qu’il puisse rester en fonction jusqu’en 2036, date à laquelle il aurait 84 ans.

Et c’est que jusqu’à ce moment-là, la législation actuelle ne permettait d’enchaîner que deux mandats consécutifs, c’est pourquoi entre 2008 et 2012 Dmitri Medvédev a été président du pays et il est devenu premier ministre. Une formalité qui ne lui a pratiquement pas enlevé un iota d’influence.

Une vie pleine de mystères

Mais au-delà de son parcours professionnel et politique, la vie personnelle du président russe est un véritable mystère et seuls quelques épisodes biographiques sont connus, sans données excessives. On sait qu’en 1983, il a épousé Ludmila Shkrebneva et qu’en 2014, ils ont officiellement divorcé.

Maria (1985) et Katia (1986) sont nées de ce mariage, mais on sait peu de choses sur les deux, si ce n’est que la première est endocrinologue et a donné à Poutine deux petits-enfants, et que la seconde est chercheuse et peut-être athlète.

Peut-être parce que, comme le rapporte El País dans un article de septembre 2020, dans les deux cas, les démentis du gouvernement ont été nombreux.

Il n’est pas non plus très clair si Ludmila a été la seule épouse de Poutine ou s’il n’a que deux filles puisqu’une troisième, née en 2003, lui est attribuée, issue d’une liaison extraconjugale, et au moins une autre progéniture du fait de sa liaison présumée avec l’ancienne gymnaste Alina Kabáyeva, championne olympique à Athènes en 2004, dont certaines sources ont également lieu alors qu’il était encore marié. Soi-disant parce que toute rumeur qui survole le président russe est abattue sans ménagement.

Vladimir Poutine n’a pas plus de famille que tout le peuple russe et c’est ainsi qu’il veut être perçu. Comme le père de la patrie qui n’a pas le temps pour la vie privée car, entre autres, c’est une distraction. Et il y a des choses plus importantes qui nécessitent votre attention. Comment envahir l’Ukraine.