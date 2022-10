12 buts en 9 matchs : les statistiques folles de Lewandowski

De la Bundesliga en Liga, Robert Lewandowski n’a pas perdu son sens du but. Titulaire contre Majorque, l’attaquant polonais n’a eu besoin que de 20 minutes pour donner l’avantage à Barcelone.

Lancé sur le côté gauche par Ansu Fati, Lewandowski a écarté un défenseur et a tiré, croisé, au fond des filets. Il donne l’avantage aux Catalans.

Suite à cette réalisation, Robert Lewandowski compte 12 but en neuf matchs avec le FC Barcelone.

Lewandowski, the best striker in the world is back again pic.twitter.com/LXxNPGOJBL

— ZJ (@zjfcb_) October 1, 2022