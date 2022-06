10 mois après leur mariage, elle découvre que son mari est une femme : voici ce qu’elle a fait !

Les faits se sont déroulés en Afrique du Sud. Un jeune homme a confessé qu’il a été piégé et violé par trois femmes qu’il connaît très bien.

Lisez ici son histoire relayée par la presse locale :

«J’avait reçu un appel d’une femme que je connais qui me faisait savoir qu’elle avait un souci de courant électrique à son domicile et voulait mon aide. Je suis entré dans sa maison et quand je suis arrivé, j’ai vu une autre fille. Je ne lui ai pas prêté attention. Puis une autre fille qui se cachait derrière la porte l’a fermée, c’est alors que je me suis rendu compte que quelque chose n’allait pas », a indiqué le jeune homme.

«Après avoir fermé la porte ces dames m’ont livré leur désir qui est celui d’avoir des rapports s*xuels avec moi. Je voyais en tout cela comme une blague. J’ai d’abord pensé qu’elles plaisantaient et tout s’est passé», a-t-il ajouté.

Aussitôt relâché par les trois femmes, le jeune homme a raconté cette mésaventure à sa sœur mais celle-ci ne l’a pas cru. «une fois à la maison, j’ai dit à ma sœur aînée ce qui s’était passé, mais elle pensait que je plaisantais. Mais, après, elle m’a encouragé de porter plainte contre ces trois femmes avides de sexe». Finalement, le jeune homme a porté plainte contre les trois femmes et celles-ci ont été arrêtées par la police.